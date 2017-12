Vence prazo do licenciamento na 5ª feira O prazo para pagar o licenciamento de veículos com placa com final 2 no Estado de São Paulo termina quinta-feira. Em junho, devem pagar a taxa de R$ 10,80 e o seguro obrigatório (DPVAT) de R$ 51,62 proprietários que tenham carros com a placa terminada em 3. Aceitam o pagamento eletrônico os bancos: Banespa, BancoCidade, BCN, Bradesco, Nossa Caixa e Itaú. Ao pagar, o proprietário deve apresentar o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) de 2000, um comprovante de residência, CPF e RG.