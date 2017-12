Vence prazo para recolhimento de FGTS Vence hoje o prazo para recolhimento do FGTS da empregada doméstica, relativo ao salário de junho. O pagamento é obrigatório apenas por quem já vem recolhendo, porque uma vez iniciado não pode ser interrompido. Para quem ainda não iniciou, o pagamento é facultativo. O depósito é de 8% do salário e não pode ser descontado do salário.