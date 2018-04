Vencimento de cambiais pressiona dólar O governo está encontrando dificuldades em enfrentar a crise de confiança que o Brasil está atravessando. Ontem o Banco Central (BC) não conseguiu rolar mais do que 65% dos US$ 2,5 bilhões em títulos cambiais que vencem hoje. A operação transfere o vencimento para o final do ano, ou seja, ainda no atual governo, e paga juros elevados. Além disso, calcula-se que a autoridade monetária tenha vendido entre US$ 140 e US$ 200 milhões. Mas o pessimismo prevaleceu e o dólar sofreu fechou em alta, a R$ 3,205. O fato é que mesmo com o reforço de US$ 30 bilhões do Fundo Monetário Internacional (FMI), as linhas de crédito para o País continuam fechadas, e o pouco que existe está muito caro. De maneira geral, o que se observa é um forte movimento de saída do investidor estrangeiro em várias frentes. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), por exemplo, perdeu R$ 182,396 milhões no mês e R$ 1,347 bilhão no ano em investimentos estrangeiros. O governo divulgou medidas de estímulo à exportação, especialmente de abertura de linhas de crédito para financiamento à exportação, mas o efeito ainda não foi sentido no mercado de câmbio, que vem registrando baixo volume de negócios e pouca oferta de dólares. O governo prevê que essa situação comece a se normalizar a partir da semana que vem. As dificuldades da economia mundial, a crise de confiança do investidor norte-americano e as fortes perdas amargadas na crise argentina trazem muitos receios. Mas, internamente, é a corrida presidencial que mantêm os mercados tensos. Teme-se que o próximo presidente da República venha a causar perdas por mudanças na política econômica. O desempenho do preferido dos mercados, José Serra (PSDB/PMDB), nas pesquisas de opinião continua decepcionando, enquanto Ciro Gomes (Frente Trabalhista) disparou e está próximo do líder Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mas as duas últimas pesquisas divulgadas - Ibope e CNT/Sensus - indicam que o quadro está estacionado. A próxima semana pode trazer novidades nesse campo, pois o horário eleitoral gratuito em rádio e televisão começa na próxima terça-feira. Serra e o quarto colocado, Anthony Garotinho (PSB) terão cerca de dez minutos cada, enquanto os líderes não passarão de cinco. Essa diferença pode aproximar os números dos candidatos nas pesquisas de intenções de votos e tornar a disputa mais acirrada. Mas enquanto não surjam resultados concretos, o clima é pessimista e pode piorar. O dólar comercial foi vendido a R$ 3,2050 nos últimos negócios do dia, em alta de 1,26% em relação às últimas operações de ontem, oscilando entre R$ 3,1400 e R$ 3,2400. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 22,600% ao ano, frente a 22,400% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,07% em 9343 pontos e volume de negócios de R$ 933 milhões. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 3,08% (a 8743,3 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - subiu 5,12% (a 1334,30 pontos). O euro fechou a US$ 0,9788; uma queda de 0,07%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta de 0,53% (368,85 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.