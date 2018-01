Vencimento de parcela única do IPVA Mais veículos têm o vencimento da terceira e última parcela do IPVA esta semana. São os que têm placas terminadas em 3, hoje; final 4, amanhã; final 5, quarta-feira; final 6, quinta-feira; e final 7, sexta-feira. O valor da última prestação deve ser idêntico ao das parcelas anteriores. Se não fizer o pagamento até a data final, o contribuinte deverá arcar com multa de 20%, mais juros acumulados pela taxa Selic até o mês da quitação da dívida. Pode-se pagar o imposto, no Estado de São Paulo, em diversos bancos conveniados com a Secretaria da Fazenda e em casas lotéricas. Maiores informações podem ser obtidas ou no site da secretaria (veja link abaixo) ou por meio do Disque-IPVA: 3101-6311.