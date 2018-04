Vencimentos da dívida pública em 2003 sobem para R$ 210,5 bi A operação de troca de títulos feita hoje pelo Banco Central (BC) e pelo Tesouro Nacional elevou os vencimentos da dívida pública de 2003 para cerca de R$ 210,5 bilhões. O aumento do volume de vencimentos de curto prazo impede mais uma vez um dos objetivos traçados pelo Tesouro para a administração do passivo público brasileiro, que é o de ampliação gradual dos vencimentos. "Mas esse é um preço razoável a se pagar para conseguirmos a estabilização do mercado de fundos de investimento", pondera o secretário-adjunto do Tesouro, Rubens Sardenberg, em entrevista exclusiva à Agência Estado. A operação de troca de títulos com vencimentos longos (2004 a 2006) por papéis com vencimento em 2003 trará para o curto prazo um volume de R$ 9,5 bilhões em títulos. O volume de hoje soma-se aos R$ 169 bilhões de vencimentos do Tesouro já previstos para o próximo ano e aos cerca de R$ 32 bilhões de NBC-Es que também vencerão em 2003. Apesar da cifra significativa, Sardenberg argumenta que esse número é "perfeitamente passível" de ser rolado pelo governo. "Em 2000, o valor nominal da rolagem foi de R$ 280 bilhões. O número que estamos falando (R$ 210,5 bilhões) é absolutamente realizável do ponto de vista de rolagem no mercado doméstico", frisa. Para combater as oscilações das cotas dos fundos de investimento, o governo pretende fazer novas trocas de papéis, além da recompra de títulos. As trocas elevarão, gradualmente, o volume de vencimentos de curto prazo, mas a recompra terá um efeito positivo sobre o estoque total da dívida, uma vez que o governo estará reduzindo esse volume na medida em que recomprar os papéis emitidos no passado. O impacto da operação de troca de papéis será significativo no indicador de vencimento em 12 meses da dívida pública mobiliária federal. Sardenberg revelou que esse porcentual poderá chegar a 37% com as operações de troca de títulos que foram promovidas pelo governo desde junho. Para o secretário, o volume dessa primeira operação de troca de títulos feita após o anúncio das medidas para estancar a sangria dos fundos de investimento no País não deve ser entendido como um indicativo de que futuras trocas serão feitas sempre com esse volume. "O número de operações e os volumes serão definidos de acordo com a necessidade identificada", frisa o secretário. "Mas não existe um volume limite preestabelecido, faremos o que for necessário para estabilizar esse mercado", pondera. Segundo ele, existe espaço para que o governo aumente o volume de vencimentos de curto prazo, sem que isso represente um problema para o futuro administrador da dívida pública em 2003. O que dá tranquilidade ao Tesouro é o volume expressivo de recursos do seu caixa. Já descontados os pagamentos efetuados em agosto, o chamado "colchão de liquidez" do Tesouro acumula um saldo de R$ 66 bilhões. "Até o final do ano devemos ter o ingresso de R$ 25 bilhões em recursos provenientes da troca de NBC-Es, dos superávits primários e da própria remuneração da conta única", explica Sardenberg. O governo está trabalhando para deixar um montante de recursos no caixa do Tesouro suficiente para pagar, caso não ocorra nenhuma rolagem de dívida, todos os vencimentos previstos para os primeiros quatro meses de 2003. "O próximo presidente não vai entrar com caixa zero. Ele terá recursos para fazer frente a, pelo menos, os vencimentos do primeiro trimestre e estamos tentando fazer com que os recursos sejam suficientes para cobrir os vencimentos do primeiro quadrimestre", explica Sardenberg. O secretário acredita que as medidas anunciadas essa semana pelo governo para resolver a crise dos fundos de investimento terão um impacto no curto prazo. Na sua avaliação, a "ampla maioria" dos gestores de fundos e demais agentes de mercado gostaram das medidas anunciadas. "Como sempre, existem avaliações positivas e negativas no mercado, mas a ampla maioria gostou do anunciado", afirma. A flexibilização da chamada marcação a mercado dos ativos que compõem as cotas dos fundos, para ele, não deve ser entendida como um retrocesso. "Tanto a flexibilização quanto as trocas e recompra de títulos são elementos importantes nesse processo de estabilização das cotas de fundos, que já está em curso", avalia. Ele também diz que as medidas eliminarão um "componente perverso" da crise dos fundos, que foi a falta de liquidez. Para o secretário, a crise dos fundos de investimento acabou ganhando proporções exageradas. Segundo ele, alguns analistas estrangeiros chegaram a associar, erroneamente, o problema vivido pelos fundos com uma aversão generalizada a títulos públicos, que no seu entender não existiu. Overnight Sardenberg disse que é "impossível" o governo Fernando Henrique Cardoso terminar com a dívida interna sendo rolada no overnight. "Isso não vai acontecer. É uma impossibilidade. Não tem lógica", disse, argumentando que o Tesouro tem recursos em caixa para fazer face aos vencimentos. "São aqueles recursos do nosso colchão. Os valores atuais são em torno de R$ 66 bilhões", disse. Outros R$ 25 bilhões deverão ingressar nos cofres do Tesouro até o final do ano. "Esses recursos são mais do que suficientes para a gente resgatar os títulos que estão no mercado e deixar um colchão inicial para a nova administração", afirmou. Mesmo numa situação extrema, o secretário ressaltou que ainda assim não teria cabimento imaginar que toda a dívida pública poderia ter que ser rolada diariamente. Mesmo admitindo que o governo não conseguisse emitir mais nenhum papel até o final do ano, e tivesse que utilizar todas as suas reservas para quitar os títulos que vencem até lá, ainda assim não seria atingido o patamar de rolagem integral da dívida no overnight. "É claro que nós sabemos que, se resgatarmos os títulos usando esses recursos, isso significaria a monetização de recursos que iriam ser rolados no overnight. Mas o Banco Central poderia fazer um monte de coisas para esterilizar essa liquidez", disse. Nessa situação hipotética, e enfaticamente descartada por Sardenberg, cerca de 20% a 25% da dívida seria rolada no overnight. "É possível que numa situação limite chegássemos em 20% ou 25%, mas ainda assim isso não significa entregar a dívida inteira no overnight", disse. Para o secretário, essa situação limite não vai acontecer. "Não tem o menor sentido. No momento em que tivermos uma definição política, voltaremos ao quadro de normalidade, passado o mês das eleições ou até antes disso", afirmou. Ele ponderou que não há "razão lógica" para trabalhar com essa hipótese, porque todos os candidatos estão dizendo que vão manter os contratos, honrar a dívida e que não pretendem adotar nenhuma medida compulsória. "No momento que eles se credenciarem para o segundo turno ou mesmo quando tiver o novo presidente, ele vai indicar o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central, que vão reafirmar esse compromisso. Não vejo porque ao longo de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, o Tesouro não volte a vender títulos com prazos maiores numa situação de normalidade", argumentou.