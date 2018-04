Vencimentos pressionam e dólar sobe a R$ 3,20 Os mercados hoje sofreram fortes oscilações devido a fortes especulações com os vencimentos de futuros na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e de US$ 2,5 bilhões em títulos cambiais. No saldo do dia, restou ainda algum pessimismo adicional; o dólar subiu e a Bolsa caiu. O dólar comercial foi vendido a R$ 3,2050 nos últimos negócios do dia, em alta de 1,26% em relação às últimas operações de ontem, oscilando entre R$ 3,1400 e R$ 3,2400. Com o resultado dessa quarta-feira, o dólar acumula uma alta de 38,39% no ano e 14,02% nos últimos 30 dias. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 22,600% ao ano, frente a 22,400% ao ano ontem. Já os títulos com vencimento em julho de 2003 têm taxas de 25,600% ao ano, frente a 25,600% ao ano negociados ontem. Além dos vencimentos, ajudou na alta do dólar a atitude do Banco Central (BC) de não intervir no câmbio, tentando evitar que as reservas cambiais e os empréstimos conseguidos com organismos internacionais evaporem no movimento de saída de investidores internacionais que se observa. O BC definiu que as intervenções no câmbio serão pontuais e decididas caso a caso. Mas, como as linhas de crédito a empresas brasileiras não foram restabelecidas e nem os exportadores conseguem contratos mais longos de financiamento, a oferta de dólares tem sido muito restrita. Com isso, as cotações sobem. Conforme apurou a editora Daniela Milanese, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) anunciou que o balanço dos investimentos estrangeiros na nos primeiros dez dias de agosto mostrou saída de recursos de R$ 182,396 milhões. O saldo acumulado no ano pelos investidores estrangeiros está negativo em R$ 1,347 bilhão. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,07% em 9343 pontos e volume de negócios de R$ 933 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 31,19% em 2002 e 14,81% em nos últimos 30 dias. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, 8 apresentaram altas. O principal destaque foram os papéis da Tele Centro Oeste Celular PN (preferenciais, sem direito a voto), com desvalorização de 15,76%. Conforme apurou a editora Regina Cardeal, a empresa divulgou que comprará até R$ 190 milhões em debêntures emitidas pela Splice, segundo analistas, a preços não competitivos. E o centro da crise é o temor de que o próximo presidente da República venha a causar muitas perdas por mudanças na política econômica. O preferido dos mercados, José Serra (PSDB/PMDB) continua enfrentando dificuldades, enquanto Ciro Gomes (Frente Trabalhista) disparou e está próximo do líder Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mas as duas últimas pesquisas divulgadas - Ibope e CNT/Sensus - indicam que o quadro está estacionado. A grande diferença será o início do horário eleitoral gratuito, na próxima terça-feira. Serra e o quarto colocado, Anthony Garotinho (PSB) terão cerca de dez minutos cada, enquanto os líderes não passarão de cinco. Essa diferença pode aproximar os números dos candidatos nas pesquisas de intenções de votos e tornar a disputa mais acirrada. Ao menos essa é a esperança que resta aos investidores. Mas enquanto não há resultados concretos, o clima é pessimista. Além disso, as bolsas norte-americanas seguem em queda em função da crise de confiança dos investidores. Hoje era o prazo final para que presidentes de 947 presidentes de empresas apresentassem a confirmação dos dados de balanços presentes e passados, sob pena de sanção pessoal em caso de descoberta de fraude no futuro. Mas centenas de empresas não apresentaram as confirmações, e não está claro se receberão alguma punição. Segundo especialistas, mesmo para os que entregaram os balanços, o tempo para as verificações foi muito exíguo, e é possível que fraudes passadas ainda apareçam. Além disso, dizem eles, muitas das irregularidades apresentadas nos últimos meses foram manobras contábeis legais. Ou seja, o que se esperava ser um marco de confiança está sendo interpretado como um fracasso pelo mercado norte-americano, e a crise continua. Ainda assim, o dia foi de altas nos EUA. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 3,08% (a 8743,3 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - subiu 5,12% (a 1334,30 pontos). Às 18h, o euro era negociado a US$ 0,9785; uma queda de 0,53%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta de 0,53% (368,85 pontos).