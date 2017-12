Vencimentos saem da pauta e dólar cai Os negócios do mercado de câmbio começam a semana livres da influência dos vencimentos de dívida cambial e dos contratos futuros de dezembro, que pressionaram a cotação do dólar durante a semana passada. O resultado foi que a moeda americana começou o dia em queda. Na abertura, a queda era levíssima, de 0,07%, mas às 10h45 era de 0,20%, com a moeda cotada a R$ 2,941. Quanto ao movimento de entradas e saídas de dólares, levantamento feito pela MCM Consultores aponta que o volume de captações externas a serem liquidadas nesta primeira de novembro totaliza US$ 650 milhões. Segundo a MCM Consultores, hoje serão liquidados US$ 200 milhões emitidos pelo ABN; na terça, US$ 100 milhões do Bradesco e US$ 250 milhões do Safra; e na sexta-feira, US$ 50 milhões do BankBoston e US$ 50 milhões do ING. Embora parte desses recursos possa ter entrado no País antecipadamente, há expectativas de que o saldo do fluxo seja positivo. Veja a cotação do dólar.