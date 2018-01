Venda a prazo cresce 9% em São Paulo As vendas a prazo do comércio da capital paulista cresceram 9,1% na primeira quinzena de julho em relação a igual período do ano passado. As vendas à vista subiram 0,6%. Os dados são da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), com base nos serviços de verificação de cheque e crédito da entidade. Em comparação com a primeira quinzena de junho, as vendas financiadas subiram 1,1% e as à vista ficaram praticamente estáveis (+0,1%). A ACSP avalia que os dados vão ao encontro de outros indicadores positivos como da produção industrial e do emprego, mostrando que a reativação da economia, que no início foi puxada pelas exportações, agora beneficia todos os setores. A associação adverte, entretanto, que os números devem ser vistos com cautela em razão da base fraca de comparação, o ano de 2003. A reação de agora representa apenas o retorno aos níveis observados em 2002.