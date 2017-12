Venda à vista em SP sobe 9,5% na 1ª quinzena do mês As vendas à vista no comércio da capital paulista cresceram 9,5% na primeira quinzena do mês em relação ao mesmo período do ano passado. As transações a prazo subiram 2,8%, de acordo com dados da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) com base nas consultas aos serviços de verificação de cheque e crédito da entidade. Na comparação com os primeiros 15 dias de novembro, entretanto, as respectivas variações foram de 28% e 38%. Os números mostram uma desaceleração do ritmo de crescimento que o comércio registrava até agora -em novembro as vendas à vista cresceram 4,9% e a prazo, 5,5%, na comparação com o mesmo mês de 2003. Mas, de acordo com a ACSP, isto se deve à base de comparação. Na opinião do presidente Guilherme Afif Domingos, os resultados mesmo assim são positivos e se devem em parte a esforços promocionais do varejo, que ainda não repassou os aumentos da taxa Selic para o crediário. A ACSP apurou também que continua forte em dezembro o movimento do consumidor para limpar o nome e se reabilitar para as compras. A quantidade de pessoas que ingressaram nos registros do SCPC cresceu 0,3%, enquanto os cancelamentos de pendências (quitação dos débitos) subiram 23,5% no período. Na comparação com a primeira quinzena de novembro, os novos registros caíram 5,6%, enquanto os cancelamentos avançaram 38%. Para Afif, a melhora do emprego neste ano tem permitido a renegociação de débitos por um grande número de consumidores que estavam inadimplentes devido à falta de trabalho.