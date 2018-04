Venda com cartão de crédito cresce 9,9% com Dia das Mães As vendas do Dia das Mães garantiram um bom desempenho ao setor de cartão de crédito, de acordo com o estudo Indicadores do Mercado Brasileiro de Meios Eletrônicos de Pagamento, elaborado mensalmente pela Credicard. O valor total das transações pagas com o cartão no mês de maio deve somar R$ 5,6 bilhões. O resultado é 9,9% maior do que em abril, e 12,7% maior do que em maio de 2001. O crescimento registrado na comparação com o mesmo mês do ano passado está relacionado ao aumento no número de cartões em circulação. Em maio de 2001, havia 31,1 milhões de cartões. Este ano, o mercado registra um total de 37,2 milhões. O valor médio das transações é de R$ 78 este mês, contra uma média de R$ 70 no mês passado. No acumulado do ano, o faturamento dos cartões chega a R$ 25,9 bilhões, de acordo com a vice-presidente de marketing da Credicard, Carla Schmitzberger. A projeção para este ano, é de um mercado total de R$ 66,7 bilhões em gastos com este meio de pagamento, cerca de 14% a mais do que em 2001.