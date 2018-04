Venda da Nossa Caixa ao BB pode ser anunciada nesta quinta

A compra da Nossa Caixa pelo Banco do Brasil foi fechada na quarta-feira na reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Guido Mantega, com o governador de São Paulo, José Serra, segundo informaram fontes do governo. A operação poderá ser anunciada ainda nesta quinta, aproveitando o fato de a Bolsa de Valores de São Paulo estar fechada devido ao feriado do Dia da Consciência Negra. O valor do negócio ficou em torno de R$ 6,5 bilhões, quantia que será paga parte em dinheiro e parte em ações do Banco do Brasil. No caso das ações, há uma cláusula pela qual o governo do Estado não pode vendê-las durante um período de carência. A parte em dinheiro será paga em parcelas. A operação foi concluída sem envolver um acordo em relação à prorrogação das concessões das usinas operadas pelas Centrais Elétricas de São Paulo (Cesp). Essa questão ainda é examinada por um grupo de trabalho.