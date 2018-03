Venda da Renner sobe no 3o trimestre e lucro cresce 8%

A melhora no resultado foi impulsionada, principalmente, pela continuidade da recuperação das vendas da companhia.

No trimestre, o Ebitda, sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação, totalizou 73,9 milhões de reais, ante 66,5 milhões de reais um ano antes.

A receita líquida total da empresa foi de 552,3 milhões de reais, frente a 511,4 milhões um ano antes. Dessa forma, a margem Ebitda no trimestre ficou em 15,2 por cento, ante 14,8 por cento entre julho e setembro do ano passado.

No período, a receita líquida das vendas de mercadorias ficou em 486,7 milhões de reais, com alta de 8,4 por cento sobre os 449 milhões de reais verificados um ano antes.

Em relatório que acompanha o balanço do terceiro trimestre, a companhia informa ainda que as vendas pelo conceito mesmas lojas mostraram crescimento de 1,3 por cento na comparação anual.

"Este desempenho deu continuidade a uma melhora de vendas já apresentada no segundo trimestre, assim como aos ajustes nos preços e uma melhor adequação dos estoques, implementados ainda no início do ano de 2009", informa o documento.

As Lojas Renner apontam ainda que o resultado com serviços financeiros foi de 27,4 milhões de reais no terceiro trimestre, com crescimento de 2,3 por cento frente ao verificado um ano antes.

Segundo a empresa, as despesas com vendas subiram 15,1 por cento entre o terceiro trimestre do ano passado e igual intervalo deste ano, para 131,6 milhões de reais.

Ao final de setembro, o número total de lojas da Renner estava 116, ante 103 no encerramento do terceiro trimestre de 2008.

(Reportagem de Stella Fontes)