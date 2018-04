Venda de ações da Nossa Caixa é adiada O secretário de Energia e Recursos Hídricos de São Paulo, Mauro Arce, afirmou que o edital para pulverização de 49% de ações da Nossa deve ser publicado apenas no segundo semestre deste ano. A expectativa anterior era que a venda das ações da Nossa Caixa ocorresse ainda no primeiro semestre deste ano. Uma liminar paralisou o processo de criação das subsidiárias e terminou por prejudicar também o andamento do programa de pulverização das ações do banco estatal. A estimativa atual é de que o edital seja divulgado no mês de julho, embora ainda não haja uma data confirmada. A única certeza, até o momento, é que a publicação do edital da Nossa Caixa ocorrerá após a venda de 51% do capital das subsidiárias. O objetivo é valorizar as ações do banco estatal.