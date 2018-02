Venda de ações da Vale deve iniciar nesta semana A oferta das ações da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) que serão vendidas pelo Tesouro Nacional em agências bancárias de todo o País deve começar ainda esta semana. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou que "detalhes operacionais" entre os bancos participantes impediram o início das vendas. A instituição trabalhava, informalmente, com a data de ontem para o início do processo. Até o encerramento desta matéria, o BNDES ainda não havia determinado a data, por não saber quando tudo estará resolvido. Um desses detalhes foi solucionado ontem no início da noite, quando a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou a campanha publicitária para a oferta das ações. A oferta terá duração de 30 dias e o preço por ação será divulgado só quatro ou cinco dias depois do fim do prazo para compras. Isso porque o preço, inclusive na venda pulverizada, será formado por uma média dos preços ponderada das ofertas de compra feitas pelos investidores institucionais. O prazo de venda no varejo e institucional será simultâneo. Tradicionalmente, porém, os investidores institucionais deixam para fazer suas ofertas nos últimos dias permitidos. Já foram realizadas apresentações sobre a venda de ações da Vale nos Estados Unidos para grandes investidores estrangeiros. Ontem, houve procura nas agências bancárias, de pessoas querendo empregar parte dos recursos em Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na compra de ações da Vale. De acordo com o BNDES, porém, os bancos ainda não têm como fazer o negócio formalmente, existindo a possibilidade apenas de uma "pré-reserva" informal. O Superintendente de Registro da CVM, Carlos Alberto Rebello, afirmou que não há nenhum atraso ou impedimento formal para o início da oferta. Disse que o órgão tem até o dia 28 para exigir mais documentos ou aprovar a operação nos termos finais.