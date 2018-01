Venda de ações do Banespa é recomendada Depois do anúncio de oferta pública para recompra das ações do Banespa pelo Santander, no final de dezembro, alguns analistas passaram a recomendar a venda imediata desses papéis. Isso porque, depois da proposta do banco espanhol, as ações do Banespa tiveram uma forte valorização e estão sendo negociadas num patamar muito próximo ao valor oferecido pelo Santander para a recompra dos papéis - R$ 95,00 pelo lote de mil ações. Nos últimos negócios de ontem, as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) eram vendidas a R$ 88,64 e as ordinárias (ON, com direito a voto) a R$ 88,30. Isso significa um ganho de 47,70% sobre a cotação de fechamento das ações PN de quinta-feira passada, dia 28 de dezembro - data do anúncio da oferta pública - e de 42,42% sobre o valor das ON. De acordo com Alexandre Vasarhelyi, gestor de carteira sênior do Deutsche Bank, os negócios com os papéis do Banespa passaram a ser uma operação de renda fixa. "O investidor já sabe qual o preço máximo que ele vai conseguir na venda do papel, caso aceite vendê-lo ao Santander", explica o executivo. Ele lembra que a única variável é o período, pois a efetivação da recompra das ações depende de uma aprovação por parte da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). "A autarquia deve demorar de um a quatro meses. Depois disso há um prazo para a publicação do edital. A expectativa do mercado é de que a operação seja realizada no início de maio", afirma. Investidor com tolerância ao risco deve trocar de ação Na opinião de Vasarhelyi, para o investidor que está em Bolsa e, por isso, tem tolerância ao risco, não vale a pena ficar com a ação do Banespa. "O ideal é vender a ação do banco agora e já comprar papéis que apresentam um potencial de ganho maior", diz. Na opinião do executivo, o leilão teria que acontecer antes do dia 16 de maio para que o ganho com a venda da ação do Banespa ao Santander ao preço de R$ 95,00 superasse as projeções de lucro para os fundos de renda fixa DI (pós-fixados). Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável do BankBoston Asset Management, aposta que a operação deve ocorrer dentro de dois meses. "Dado o juro atual e a expectativa para os próximos dois meses, a venda das ações do Banespa ao Santander não será vantajosa em relação aos fundos de renda fixa DI, considerando esse período e o preço da ação cotado abaixo de R$ 92,60", analisa o diretor. Porém, ele lembra que, para quem pretende ficar com o dinheiro investido em ações, o ideal é trocar de papel agora. A diretora de gestão da Fator Administração de Recursos, Roseli Machado, também considera que os negócios com os papéis do Banespa representam uma operação de renda fixa. "Se o investidor tem a perspectiva de que pode ganhar mais comprando ações de outra empresa, deve vender o papel do Banespa e investir em outra companhia. Se não, deve permanecer com o papel", orienta a diretora.