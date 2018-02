Venda de ações do governo na Vale começa este mês O presidente do BNDES, Eleazar de Carvalho, anunciou nesta terça-feira que a operação de venda das ações da Vale do Rio Doce será iniciada na segunda quinzena de fevereiro e que a expectativa é divulgar a data exata ainda esta semana. Serão colocadas à venda 31,5% do capital votante da companhia. O presidente explicou que a venda ao varejo no Brasil terá prioridade e que os trabalhadores poderão utilizar até 50% do saldo do FGTS. A oferta ficará aberta ao público até meados de março. Ele informou que o governo aprovou um desconto de 5% sobre o preço das ações para quem permanecer nos fundos FGTS-Vale por mais de seis meses. O desconto é menor do que o dado na época da venda das ações de Petrobras, que foi de 10% para o mesmo prazo. Carvalho citou uma pesquisa feita por uma instituição brasileira que indicava que 55% dos questionados estariam dispostos a adquirir Vale com desconto de 5% - esse montante subia para 74% se o desconto fosse de 10%.