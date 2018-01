Venda de álcool aumenta 54% em São Paulo As vendas de álcool no estado de São Paulo aumentaram 54% em janeiro, na comparação com o mesmo mês em 2005, informou nesta quinta-feira (23)vice-presidente executivo do Sindicato Nacional das Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom), Alísio Vaz. No País, o consumo cresceu em média 8% sobre o mesmo período no ano anterior. O crescimento elevado coincide com o período em que o álcool anidro (que é adicionado à gasolina) passou a receber uma mistura de corante laranja em sua composição. A medida visa reduzir a adulteração do combustível, já que a fraude consistia em adicionar água ao anidro e vendê-lo como hidratado com uma margem maior. "O volume de crescimento de vendas deixa claro que a medida está surtindo efeito, porque não teria lógica um aumento nas vendas desta proporção, se não fosse esta suposta legalização do álcool que estaria sendo vendido clandestinamente no mercado", analisou Vaz. Para o presidente do Sindicom, esta "legalização" do álcool após a adição do corante é que também puxou para cima os preços do combustível. "Agora não dá mais para o adulterador garantir sua margem cobrando preços abaixo da concorrência. Com uma concorrência legal, todos são obrigados a praticar uma mesma faixa de margem de ganho", explicou. Combustíveis Segundo dados do sindicato, o consumo de combustíveis no Brasil cresceu 3,7% em janeiro, em relação ao mesmo período do ano passado. Para Vaz, além do "fenômeno do álcool", o aumento nas vendas reflete uma recuperação, principalmente no consumo de óleo diesel, que no ano passado, com a quebra da safra na região Sul, registrou queda de 1% sobre 2004. O consumo de diesel foi de 3,9% sobre janeiro de 2005. No caso da gasolina, as vendas foram 2,1% maiores do que no primeiro mês do ano passado. "Pode-se dizer que é uma primeira indicação de melhora no consumo, já que no ano passado, houve zero por cento de crescimento, com as vendas de gasolina ficando absolutamente em linha com o ano anterior", afirmou. O Sindicom também registrou aumento de 18% no consumo de Gás Natural Veicular (GNV) no primeiro mês deste ano, repetindo o mesmo porcentual de crescimento registrado em todo o ano passado.