Venda de álcool cresceu 26,26% em dezembro As vendas de álcool hidratado pelas distribuidoras de combustíveis deram um salto de 110 milhões de litros em dezembro, pulando para 530 milhões, conforme dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Isso indica uma variação de 26,26% em apenas um mês, já que em novembro as vendas das distribuidoras somaram 419 milhões de litros. Segundo especialistas do setor, além do aumento da frota de carros bicombustíveis, com maior consumo de álcool, o forte aumento nas vendas em apenas um mês resultou das mudanças na fiscalização do setor por parte da ANP. Devido às exigências da indústria automobilística, o setor foi obrigado a "colorir" o álcool anidro (que é misturado à gasolina) a partir de janeiro para que não fosse vendido como hidratado, o que acabou inflando os números desse combustível em dezembro. Movimento O comportamento atípico de dezembro nas vendas de álcool hidratado só acentuou um movimento que vem sendo observado desde o início de 2004, com a aceleração nas vendas dos automóveis bicombustíveis. Pelos dados da ANP, o consumo médio de álcool hidratado no País em 2005 oscilou em torno de 388 milhões de litros mensais, totalizando 4,658 bilhões no ano, com aumento de 8,37% em relação a 2004. Em 2003 a média mensal de consumo ficou em 270 milhões de litros. Em dois anos, portanto, as vendas do combustível registraram aumento de quase 120 milhões de litros mensais. Com o forte aumento das vendas no final do ano passado, a participação do álcool hidratado em relação à gasolina C subiu para 21,75% em dezembro (530 milhões de litros e 2,437 bilhões, respectivamente), o que indica aumento de 4,5 pontos percentuais em relação a dezembro de 2004. Ao todo, considerando o álcool hidratado e o álcool anidro (misturado à gasolina C à razão de 25%), as vendas de álcool combustível no ano passado atingiram 10,57 bilhões de litros. Em 2004 as vendas de álcool combustível (hidratado e anidro) somaram 10,08 bilhões de litros, conforme os dados da ANP. Ritmo lento e recorde As vendas de gasolina C estão crescendo em ritmo mais lento. Com relação a 2004, no ano passado o crescimento foi de 2,19%, quando as vendas atingiram 23,6 bilhões de litros. No mês de dezembro, isoladamente, as vendas desse combustível pelas distribuidoras atingiram 2,437 bilhões de litros, recorde absoluto na história do País. Alta Ontem foi anunciado que o álcool voltou a subir no país, após três semanas de estabilidade. Segundo a ANP, o litro do combustível encareceu, em média, 0,46%, atingindo os R$ 1,743 nas bombas.