Venda de aparelhos de DVD cresce 80% em 2004 Balanço divulgado hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros) revela que, no total de vendas do setor, o segmento imagem e som apresentou alta de 32,7% na comparação com 2003. Os aparelhos de DVD foram o destaque, com crescimento de 80% nas vendas, ou 3 milhões de aparelhos. Cerca de 7 milhões de televisores foram vendidos em 2004, 33% a mais do que no ano anterior. A chamada linha branca - geladeiras, fogões, máquinas de lavar e de secar roupa - vendeu mais 23,32%. As secadoras tiveram a maior alta do segmento: 159%. Em seguida, os fogões tiveram incremento de 22% nas vendas, mantendo o desempenho do ano anterior com 3,7 milhões de unidades vendidas. Cerca de 3,6 milhões de refrigeradores foram vendidos, 20% a mais do que em 2003. Na linha de portáteis, os secadores modeladores tiveram o melhor desempenho: 54,7% a mais nas vendas, na comparação com 2003. No geral, o setor de eletroeletrônicos fechou 2004 com uma recuperação próxima de 20% nas vendas, de acordo com balanço o balanço da Eletros. Perspectivas Para este ano, Saab prevê um crescimento de 6% nas vendas da indústria eletroeletrônica. "Em 2004 parte do resultado foi influenciada pela baixa base de comparação do exercício anterior, mas neste ano o crescimento já se dará sobre bases mais elevadas", disse. Saab disse que os fabricantes de eletroeletrônicos trabalham com projeção de crescimento de 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2005, se a política econômica do governo não mudar de curso. As informações são da Agência Brasil.