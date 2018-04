Venda de automóveis aumenta 1,6% em abril As vendas de automóveis e veículos comerciais leves apresentaram recuperação pelo quarto mês seguido e encerraram abril com 127.242 unidades negociadas no atacado (das fábricas para as lojas). O resultado representa crescimento de 1,6% em relação a março, mas foi 13% inferior ao de igual mês do ano passado. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, as vendas nesse segmento totalizam 462 mil veículos. Apesar de o resultado estar 15% atrás daqueles obtidos no mesmo período de 2001, a indústria automobilística está confiante de que vai encerrar o ano com crescimento de 3% a 5% na comparação com 2001, o que significa vendas de 1,6 milhão de veículos. O setor justifica que o primeiro semestre do ano passado foi excepcionalmente bom em vendas. No segundo, entretanto, começaram a despencar por causa da desvalorização do real, da crise argentina e dos efeitos do ataque terrorista aos Estados Unidos. Neste ano, a previsão é de que ocorra o oposto, e a recuperação ganhe fôlego a partir de julho. De janeiro a abril, a média diária de vendas vem se mantendo em cerca de 6 mil unidades.