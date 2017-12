Venda de brinquedos é menor este ano As vendas de brinquedos da indústria para o varejo no Natal deste ano foram 8% superiores às de 1999, segundo números preliminares da Associação Brasileira da Indústria de Brinquedos (Abrinq). O resultado, embora positivo, é inferior ao do Natal do ano passado (alta de 12%). O presidente da Abrinq, Synésio Batista, acredita que o consumo de brinquedos este ano foi prejudicado pelo crescimento da demanda por eletroeletrônicos, roupas, calçados e viagens, que acabou reduzindo o orçamento das famílias. Os fabricantes tentaram ainda estimular as vendas com o lançamento de 500 novos produtos, após ter lançado 1.500 por ocasião do Dia das Crianças. A estratégia acabou revertendo também as expectativas do varejo, que contava com um Natal fraco no setor de brinquedos e agora espera um aumento de vendas de 8% a 10% sobre o ano passado. De acordo com o presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de Brinquedos (Abreb), Nadim Libbos, o movimento começou a crescer no início de dezembro e intensificou-se neste fim de semana que precede o Natal. O gasto médio dos consumidores, segundo ele, esteve em torno de R$ 40,00.