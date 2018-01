Venda de brinquedos supera expectativa de hipermercado A rede Extra Hipermercados, do Grupo Pão de Açúcar, informou que a expectativa de vender 20% mais brinquedos no Dia da Criança este ano que no ano passado foi superada. Até o início da tarde, as vendas já superavam em 30% as de 2004. O líder de vendas na seção de brinquedos foi o Lap Top da Xuxa, para as meninas, e o Lap Top Hot Wheels, para os meninos. Presentes entre R$ 40,00 e R$ 50,00 foram os mais procurados neste ano. Nesta faixa de preço, incluem-se itens como carrinhos de controle remoto e bonecas compulsão. A forma de pagamento mais utilizada foi o cartão de crédito, onde o cliente pôde dividir o valor do presente em 10 vezes sem juros. O cartão correspondeu por 70% das vendas da seção. As vendas se concentraram nos dias 11 e 12, quando 50% dos clientes que compraram brinquedos foram às lojas do Extra. Apenas nesta quarta-feira, devido à promoção relâmpago que dá 30% de desconto em todos os brinquedos, as vendas já foram 30% superiores ao dia 12 de outubro do ano passado, segundo informou a rede. Internet A rede Extra também informou que as vendas de brinquedos pela internet subiram 60% sobre o ano passado e o item mais vendido também foi o lap top infantil, seguido de boneca Hello Kitty e carro a fricção. Os pais que optaram pelas compras via Internet gastaram entre R$ 50,00 e R$ 100,00 e aproveitaram a promoção de frete grátis e parcelamento em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito, opção feita em mais da metade das compras.