Venda de carro usado cresce 1,58% em SP em fevereiro As vendas de automóveis usados no Estado de São Paulo totalizaram 112.093 unidades em fevereiro, com crescimento de 1,58% em relação a janeiro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 8, pela Associação dos Revendedores de Veículos Automotores no Estado de São Paulo (Assovesp). De acordo com a entidade, do total comercializado no segundo mês do ano, 73,5% eram veículos de motor 1.0, o que representa uma alta de 11,44% em relação ao primeiro mês do ano. As vendas financiadas responderam por 83% do total comercializado em fevereiro, ante participação de 65% registrada em janeiro. O prazo para pagamento do financiamento caiu para uma média de 39 meses, contra 42 meses de janeiro. As vendas de motocicletas, por sua vez, totalizaram 10.025 unidades em fevereiro, com queda de 1,22% sobre janeiro. Do total comercializado, 74% foram financiados, com queda de 1 ponto porcentual em relação a janeiro. O prazo do financiamento médio foi de 32 meses em fevereiro, contra 35 meses de janeiro. As vendas de caminhões recuaram 2,5% no segundo mês do ano para 4.719 unidades. Os negócios financiados representaram 79% dos negócios na comparação com 88% de janeiro. O prazo de financiamento ficou inalterado em 37 meses.