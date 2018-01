Venda de carros cresce 67,7% na China As vendas de automóveis de fabricação local, na China, cresceu 67,7% de janeiro a outubro, na comparação com o mesmo período de 2002 e saltou para 1,5 milhão de unidades. A informação é da associação de fabricantes de veículos chineses. No entanto, na comparação mensal as vendas caíram em outubro, para 166.400 unidades, ante os 183.848 veículos comercializados em setembro, segundo a entidade. A retração não é motivo de preocupação, segundo a analista do setor automotivo Gu Qun. "As concessionárias na China costuma dizer que ´setembro é dourado, outubro é prateado´, para classificar o comércio nos dois meses", afirmou, o que significa que tradicionalmente as vendas em setembro alcançam o pico do ano. No entanto, ela admitiu que existe preocupação com relação à forte queda no segmento de compactos, enquanto a venda de sedãs continua em ascensão. Com o expressivo aumento nas vendas de automóveis chineses, crescem também as promessas de expansão e investimentos por parte de grandes montadoras globais. No entanto, os planos das grandes companhias já causam preocupações acerca de um possível excesso de capacidade, especialmente com o recente aumento dos níveis de estoques. Esta semana, a comissão estatal de administração e supervisão de ativos informou que os estoques combinados das 14 montadoras chinesas cresceu 37,4% de janeiro a outubro, alcançando 22,93 bilhões de yuans (US$ 2,8 bilhões). Mas a entidade não forneceu detalhes, de tal forma que não se sabe ao certo quais as companhias e quais os segmentos que mais foram afetados com o aumento dos veículos não comercializados. O comunicado da estatal informou ainda que a receita operacional combinada das 14 montadoras locais subiu 36% nos primeiros dez meses do ano, para 364,02 bilhões de yuans (US$ 44 bilhões). Os lucros cresceram 52%, para 28,02 bilhões de yuans (US$ 3,38 bilhões), mas a entidade não especificou se o resultado é líquido ou contabilizado antes dos impostos, e tampouco discriminou as empresas. Incluindo-se caminhões e ônibus nos resultados relativos ao período de janeiro a outubro, as vendas de veículos subiram 29,8% em relação ao ano passado, para 3,5 milhões de unidades. A produção de automóveis chineses nos dez primeiros meses do ano alcançou 1,5 milhão de unidades, 82,8% superior em relação ao volume de 2002. Por sua vez, a produção total de veículos domésticos cresceu 34,3%, para quase 3,6 milhões de unidades.