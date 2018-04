Venda de carros cresce 8,35% na 1ª quinzena de fevereiro

As vendas totais de veículos somaram 182.522 unidades na primeira quinzena de fevereiro, o que representa um crescimento de 8,35% ante o mesmo período de janeiro, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 17, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Na comparação com o mesmo período do ano passado, no entanto, as vendas registraram queda de 3,01%. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Considerando somente automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, as vendas cresceram 16,12% na primeira quinzena de fevereiro, ante igual intervalo de janeiro, para 114.167 unidades. Na comparação com igual período do ano passado, as vendas cresceram 6,52%. Segundo a Fenabrave, o setor comercializou 88.507 automóveis (alta de 11,36% sobre o mesmo intervalo de janeiro e de 4,63% sobre fevereiro de 2008) e 20.751 comerciais leves (com crescimento de 37,70% ante a primeira quinzena de janeiro e de 21,28% ante igual intervalo do ano passado). As vendas de caminhões somaram 3.890 unidades nos primeiros quinze dias de fevereiro, com alta de 21,33% ante a primeira quinzena de janeiro. Na comparação com igual período do ano passado, o segmento registrou queda de 15,36%. Até 15 de fevereiro foram comercializados 1.019 ônibus, com expansão de 79,09% sobre a primeira quinzena de janeiro e de 15,80% sobre igual intervalo de 2008.