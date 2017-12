Venda de carros é recorde no semestre De janeiro a junho, as vendas de usados cresceram 35,01% em relação a igual período do ano passado. Foram vendidas 395.487 unidades, o melhor resultado para um semestre desde 1993. O presidente da Associação dos Revendedores de Veículos Automotores no Estado de São Paulo (Assovesp), George Assad Chahade, diz que a queda reflete a falta de produtos no mercado com preços de R$ 10 mil a R$ 13 mil, que são os mais procurados. O que acontece é que a diferença de preço entre um modelo novo e um semi-novo aumentou, caindo o ritmo das trocas. Pesquisa da entidade mostra que um Gol popular zero-quilômetro custa cerca de R$ 17.450,00. O mesmo modelo, com um ano de uso, pode ser adquirido por R$ 12.350,00. Com isso, as lojas estão com estoques reduzidos. Vendas de importados têm bom resultado As vendas de modelos importados pelas 18 empresas filiadas à Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos Automotores (Abeiva) cresceram 30% no semestre em relação ao mesmo período de 1999. Foram vendidas 20.757 unidades. A previsão para 2000 é vender 60 mil carros, 15% a mais do que no ano passado. As empresas independentes podem trazer 50 mil veículos com alíquota reduzida de importação. As unidades que ultrapassarem essa cota devem pagar a taxa cheia, que é de 35%