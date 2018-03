Venda de carros importados sobe 21,43% em setembro O emplacamento de carros importados das empresas filiadas à Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos Automotores (Abeiva) cresceu 21,43% em setembro, na comparação com agosto, totalizando 3.899 unidades. Na comparação com igual mês do ano passado, a alta foi de 10,42%. No acumulado dos primeiros nove meses do ano, as vendas totalizaram 23.240 unidades, com crescimento de 1,38% em relação a igual intervalo de 2008.