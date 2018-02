Venda de carros na França cresce 20,1% em outubro

Os incentivos governamentais para a troca de veículos velhos por novos e as promoções de montadoras e lojas explicam o aumento. As montadoras PSA Peugeot Citroen e Renault registraram crescimento de dois dígitos em seu volume de vendas no período. O resultado foi impulsionado pela demanda por veículos pequenos de baixo custo, que também contam com incentivos.

Os registros de venda para a linha completa da PSA cresceram 21,8% em outubro. As marcas Peugeot e Citroen tiveram desempenho semelhante, com aumento de 22,1% e 21,5%, respectivamente. Já as vendas da montadora Renault na França cresceram 34,5%. As informações são da Dow Jones.