Venda de carros usados cresce em 2000 As vendas anuais de veículos usados registraram recorde em 2000. Pesquisa realizada pelo Departamento Econômico e Mercadológico da Associação dos Revendedores de Veículos Automotores no Estado de São Paulo (ASSOVESP) em conjunto com o Sindicato do Comércio Varejista de Veículos Automotores Usados no Estado de São Paulo (SINDIAUTO) revela um crescimento de 25,14% nas vendas de veículos usados no ano passado. O presidente da ASSOVESP/SINDIAUTO, George Assad Chahade, aponta vários motivos para o aumento das vendas. Quanto aos preços, eles estão subindo em porcentagens próximas às dos índices inflacionários, sem acompanhar a alta valorização do carro zero quilômetro. Além disso, houve redução de carga tributária sobre o usado. Com isso, o consumidor saiu do mercado informal, voltando para as lojas legalmente estabelecidas, cuja rede aumentou para 9 mil. Por fim, contribuiu o otimismo na economia. Juros do financiamento para usados não ultrapassa 2,5% Segundo Chahade, vem aumentando acentuadamente a participação dos financiamentos na compra de um carro usado, devido à redução das taxas de juros, as quais não ultrapassam os 2,5%para usados atualmente. Para ele, a tendência é de crescimento do financiamento de usados, cuja participação superou os 70% nos últimos três meses do ano passado. No ano passado, os carros usados registraram uma valorização média de 4,22%, contra uma inflação (Índice Geral de Preços, IGP-M) de 9,95%. Os modelos mais baratos, fabricados antes de 1991, foram os mais valorizados em 2000, uma média de 11,51%. Já os seminovos, de 1997 a 2000, registraram a menor valorização, de apenas 1,24%. Chahade acredita que o carro seminovo hoje é um bom negócio. "há uma grande oferta no mercado, com preços atraentes e já depreciados em relação ao zero-quilômetro", diz. Os caminhões foram os mais valorizados entre os veículos usados em 2000, com 11,66%; as motocicletas usadas, 2,32%; e os carros populares, 5,10%. Os automóveis importados usados sofreram a maior desvalorização, de 3,16%.