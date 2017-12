Venda de carros usados cresceu 4,1% em janeiro As vendas de veículos usados no Estado de São Paulo apresentaram crescimento de 4,1% em janeiro na comparação com o mesmo mês do ano passado. De acordo com a Associação dos Revendedores de Veículos Automotores do Estado (Assovesp), foram comercializados 66.534 carros usados no primeiro mês do ano. O número representa um recorde entre os meses de janeiro, superando janeiro de 2000 (último recorde), quando as vendas totalizaram 63.915 unidades.