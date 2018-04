Venda de carros usados em SP cai 13,65% em outubro O volume de vendas de veículos usados no Estado de São Paulo caiu 13,65% em outubro na comparação com o mês anterior, totalizando 163.321 unidades, informou hoje a Associação dos Revendedores de Veículos Automotores no Estado de São Paulo (Assovesp) e o Sindicato de Comércio Varejista de Veículos Usados do Estado de São Paulo (Sindiauto). Já em relação a outubro do ano passado, houve aumento das vendas de 4,85%. No acumulado de janeiro a outubro de 2008, foram realizados 1,757 milhão de negócios com veículos usados, um crescimento de 36,63% sobre o mesmo período do ano passado. A maioria dos acordos (68,8%) em outubro envolveu carros populares (motorização 1.0). A parcela de vendas financiadas caiu de 82% do total em setembro para 49% em outubro. Também recuou o prazo do financiamento, de 48 meses para 45 meses na mesma base de comparação. As vendas de motocicletas usadas caíram 16,84% em outubro, na comparação com setembro, totalizando 7.787 unidades. As vendas de caminhões, por sua vez, caíram 12,28% em outubro, somando 5.871 unidades.