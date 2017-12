Venda de carros usados no 1º semestre cai 15,18% A venda de veículos usados no primeiro semestre deste ano teve queda de 15,18% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com pesquisa da Associação dos Revendedores de Veículos Automotores no Estado de São Paulo (Assovesp) e do Sindicato do Comércio Varejista de Veículos Automotores Usados no Estados de São Paulo (Sindiauto). Em relação ao primeiro semestre de 2002, foram negociados 43 mil unidades a menos na primeira metade deste ano, totalizando 240.961 veículos. Em junho, a baixa foi de 14,95% em relação a junho de 2002. Os números indicam que houve uma retração maior em relação a maio deste ano. Em maio as revendas haviam registrado alta de 2,57% sobre o mês anterior, mas ficaram 14,14% abaixo do volume comercializado em maio de 2002. Houve também queda nos negócios feitos com financiamento. Neste semestre, apenas 54,2% das compras foram facilitadas por empréstimo, ante participação de 72% no primeiro semestre do ano passado. O saldo médio financiado também caiu dois pontos percentuais no período, representando 66,2% do valor do bem. A Assovesp culpa a alta dos juros pela dificuldade de financiamento do consumidor.