Venda de carros usados sobe 3,33% em março em SP As revendas independentes no Estado de São Paulo comercializaram 115.822 veículos em março, número 3,33% superior ao verificado em fevereiro, quando foram vendidas 112.093 unidades. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 10, pela Associação dos Revendedores de Veículos Automotores (Assovesp) e pelo Sindicato do Comércio Varejista de Veículos Usados do Estado (Sindiauto). Do total de vendas, 67,4% foram de carros com motor 1.0, uma queda de 5,25% em relação ao mês anterior. Segundo as entidades, o número de financiamentos caiu 9 pontos porcentuais entre os dois meses. Em março passado, 74% dos negócios tiveram algum tipo de financiamento, ante patamar de 83% em fevereiro. O prazo para pagamento do financiamento cresceu em dois meses: foram em média 41 meses acertados em março, contra 39 meses acertados em fevereiro. A oscilação média do preço dos veículos voltou a ficar negativa (-0,2%). Os veículos antigos (10 anos ou mais) tiveram desvalorização de 0,18%, os usados em geral (de 5 a 9 anos de idade) apresentaram estabilidade nos preços e os seminovos (até 4 anos) registraram perda de preço de 0,35%. A queda no preço dos modelos populares foi de 0,45%, a dos carros movidos a álcool chegou a 0,3% e a dos veículos flexfuel alcançou 0,55%. O valor dos importados se manteve estável, como reflexo da apreciação do real ante o dólar. Ainda segundo a Assovesp/Sindiauto, o mercado de motocicletas apresentou um crescimento de 2,86% em março, em relação ao mês anterior. Os negócios somaram 10.312 motos, ante 10.025 em fevereiro. Os preços das motos desvalorizaram, em média, 0,9% em março, segundo as entidades. O mercado de caminhões voltou a apresentar estagnação. O número de vendas em fevereiro somou 4.601 negócios, ante 4.536 transações em março, uma queda de 1,41%.