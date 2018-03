Venda de casas novas cai 11,3% em novembro nos EUA

Na comparação com novembro do ano passado, as vendas de imóveis residenciais novos nos EUA recuaram 9%. As vendas em outubro subiram 1,8%, em dado revisado, para uma taxa anual e sazonalmente ajustada de 400 mil unidades. Originalmente, havia sido divulgado um crescimento de 6,2% nas vendas de outubro.

O estoque de imóveis caiu em novembro para 235 mil residências, de 240 mil no final de outubro. A média de imóveis à venda em relação ao imóveis vendidos ficou em 7,9 em novembro, de 7,2 em outubro. O preço mediano de um imóvel residencial novo caiu 1,9% em novembro, para US$ 217.400, de US$ 221.600 em igual período do ano passado. As informações são da Dow Jones.