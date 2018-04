Venda de casas usadas nos EUA cai 3,1% em outubro As vendas de imóveis usados nos Estados Unidos caíram 3,1% em outubro, totalizando 4,98 milhões de unidades, informou hoje a Associação Nacional de Construtores (NAR, na sigla em inglês). O preço mediano de uma moradia ficou em US$ 183,3 mil em outubro, o menor preço desde os US$ 183,2 mil registrados em março de 2004. Em comparação a outubro de 2007, quando o preço era de US$ 206,7 mil, a queda foi de 11,3%, maior declínio já registrado desde o início da pesquisa, em 1968. Em setembro, o preço mediano estava em US$ 191,4 mil. Os estoques de imóveis usados nos EUA caíram 0,9% no final de outubro, para 4,23 milhões de moradias disponíveis para venda, o que representa uma oferta de 10,2 meses no ritmo atual de vendas. No final de setembro, a oferta era de 10 meses. As informações são da Dow Jones.