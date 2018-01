Venda de combustíveis cresce em ritmo lento em janeiro As vendas de combustíveis líquidos pelas distribuidoras continuaram em ritmo lento em janeiro, conforme dados divulgados nesta segunda-feira, 12, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Segundo a ANP, as vendas de derivados de petróleo e de álcool hidratado em janeiro totalizaram 7,2 bilhões de litros no primeiro mês do ano, com aumento de 2% em relação a janeiro de 2006. No período acumulado em 12 meses até janeiro, sobre igual período anterior, a variação atingiu 1,82%, abaixo do crescimento de 2,05% computados nos 12 meses do ano passado, que já era considerado fraco pelos técnicos do setor. O maior aumento nas vendas em janeiro foi de óleo combustível, com volume de 452 milhões de litros, com variação de 17,37% sobre janeiro de 2006. As vendas desse tipo de óleo, um dos mais poluentes entre os derivados de petróleo, vinham recuando há seis anos, mas nota-se uma retomada desde meados do ano passado. Em janeiro de 2000, por exemplo, as vendas de óleo combustível somaram 858 milhões de litros, com queda gradativa desde então, até atingir o menor patamar em janeiro do ano passado, quando caíram para 385 milhões de litros. O óleo combustível estava sendo substituído pelo gás natural, mas a Petrobras não tem conseguido ampliar a oferta do gás, o que deve estar levando as indústrias a retomar o combustível antigo. As vendas de óleo diesel, outro combustível com grande consumo no setor industrial, registraram queda, com recuo de 0,58% em janeiro deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado. As vendas de diesel, o principal produto comercializado pela Petrobras, somaram 2,918 bilhões de litros em janeiro, considerando o diesel puro e o misturado ao biodiesel. A comercialização desse combustível começou a ser detalhada pela ANP há três meses e, em janeiro, a venda do B2 (diesel misturado ao biocombustível) somou 516 milhões de litros. As vendas do óleo puro totalizaram 2,402 bilhões de litros. Álcool No transporte de veículos leves, o grande destaque continuou sendo o álcool hidratado, cujas vendas continuam em forte expansão. Em janeiro foram comercializados 532 milhões de litros do combustível, com aumento de 7,33% sobre janeiro do ano passado. No período acumulado de 12 meses até janeiro, as vendas do álcool registram avanço de 28,16%. A recuperação das vendas do combustível tem sido consistente nos últimos cinco anos e o total comercializado atualmente já é mais do que o dobro do registrado em meados de 2001. Naquele período as vendas do combustível oscilavam em torno de 270 a 280 milhões de litros mensais, com participação de apenas 3,50% no grupo de combustíveis acompanhados pela ANP. O volume comercializado se acelerou no final de 2005, com o sucesso dos carros flexfuel (bicombustíveis). No final daquele ano, a comercialização do combustível alcançou os 400 milhões de litros mensais, subindo para o patamar atual ao redor de 500 milhões de litros mensais. Já o total vendido de gasolina C, que leva a mistura de 23% de álcool anidro, somou 1,891 bilhão de litros, com aumento de 1,41% em relação a janeiro de 2006. Gradualmente, nota-se que o álcool tem se beneficiado mais do que a gasolina do forte aumento nas vendas de automóveis nos últimos anos no País. Gás O GLP, ou gás de cozinha, registrou aumento de 5,44% nas vendas em janeiro de 2007 em relação observado 12 meses antes, com a comercialização de 946 milhões de litros equivalentes. As vendas de GLP estão estabilizadas nesse patamar desde o início da década. Em janeiro de 2000, por exemplo, a comercialização do combustível somou o equivalente a 948 milhões de litros, subindo para 1,005 bilhão em janeiro de 2001 e atingindo o recorde de 1,123 bilhão em agosto daquele ano. Desde então, porém, as vendas oscilam entre 950 milhões e 1 bilhão de litros mensais. As vendas de querosene de aviação somaram 442 milhões de litros em janeiro, com aumento de 10,98% sobre igual período do ano passado. Esse foi o maior volume comercializado em apenas um mês do combustível, desde o início de 2000. Os dados da ANP mostram uma recuperação consistente nos últimos seis meses, restabelecendo-se da crise da aviação brasileira no início do ano passado, com a quebra da Varig. Os outros combustíveis acompanhados pela ANP, como a querosene iluminante e a gasolina de aviação, têm movimentos bastante inferiores aos dos demais derivados de petróleo. As vendas de querosene iluminante somaram 3,22 milhões de litros em janeiro, com queda de 28,33% sobre janeiro do ano passado. Já o mercado de gasolina de aviação movimentou 4,192 milhões de litros, com queda de 6,41% sobre janeiro de 2006.