Venda de computadores cresce 54% em 2005, segundo IBGE A indústria brasileira de informática apresentou uma expansão forte em 2005. A conjunção de fatores como valorização do real, redução de tributos e combate à ilegalidade aumentou significativamente as vendas e o nível de formalidade do setor. Em ano de perda de ritmo da atividade econômica, as vendas desses produtos no varejo cresceram 54% ante 2004, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mais do que isso, a indústria do setor comemora que o mercado formal de computadores pessoais tenha encerrado o ano de 2005 com 40% de participação no mercado total, porcentual bem superior à fatia de 30% de 2004. "O ano passado foi bastante intenso", afirmou Cristina Palmaka, vice-presidente de Sistemas Pessoais da HP Brasil. A empresa lançou em novembro de 2005 uma linha de varejo, aproveitando as condições favoráveis. Ela estava fora do segmento de consumidores finais desde 2002, quando a Compaq, que foi comprada pela HP, deixou de oferecer seus produtos no mercado varejista. Em agosto, lançou uma linha especial, desenvolvida no Brasil, para pequenas e médias empresas. A Lenovo, fabricante chinesa que comprou a divisão de PCs da IBM, também prepara uma linha de produtos para consumidores finais no Brasil. Apenas em dezembro, o crescimento das vendas de microcomputadores, ante igual mês de 2004, chegou a 98,9% no grupo de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação pesquisado pelo IBGE. Somente a empresa Positivo, instalada em Curitiba, elevou as vendas em 279%, de 100 mil computadores em 2004 para 379 mil computadores no ano passado. A Positivo ficou em primeiro lugar nas vendas no País no ano passado, segundo a consultoria IDC. A expectativa da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) é que a continuidade desses fatores de estímulo em 2006 consiga elevar o nível de formalidade do setor para 50%. A explicação para a queda da informalidade, que chegou a 70% do mercado do setor em 2004, é que a MP do Bem trouxe impacto positivo ao mercado de computadores pessoais, graças à isenção de 9,25%, relativa ao PIS e Cofins, para máquinas vendidas no varejo pelo valor de até R$ 2,5 mil.Além disso, o maior controle da Polícia Federal em relação ao mercado informal também estimulou as vendas legais de computadores pessoais. No varejo, o crescimento de 54% nas vendas em 2005 ocorreu sobre uma base já forte de 2004, que havia registrado uma expansão de 10% no volume de vendas, segundo o IBGE. No caso do faturamento da indústria de informática, os dados da Abinee mostram um crescimento de 17% em 2005 ante 2004, chegando a R$ 24,2 bilhões. Cristina, da HP, aposta agora no potencial do mercado de notebooks. No Brasil, os computadores portáteis ainda respondem por 5% a 6% do mercado. No México, já são 15% e, no Chile, 25%. "É um mercado que vai crescer muito mais rápido", afirmou a executiva. Ainda que o grande filão de vendas da indústria brasileira de informática seja o mercado interno, as exportações, que responderam por cerca de 4% do faturamento das empresas no ano passado, apresentaram crescimento significativo em 2005. As exportações totais do setor de informática, segundo a Abinee, subiram para US$ 387 milhões no ano passado, volume 47% superior aos US$ 263,3 milhões registrados em 2004. Entre os produtos mais exportados pelo setor destacam-se máquinas para processamento de dados, cujas vendas externas chegaram a US$ 129 milhões em 2005, ou 39% mais do que em 2004. Do lado das importações, a valorização do real elevou o total de produtos de informática importados para US$ 1,017 bilhão em 2005, com aumento de 30,7% ante 2004.