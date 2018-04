Venda de dólares para exportação tem grande procura Na dúvida com relação ao sucesso da reunião do ministro da Fazenda, Pedro Malan, e do presidente do Banco Central, Armínio Fraga, na segunda-feira, em Nova York, para retomada de crédito ao Brasil, alguns bancos preferiram se garantir com recursos oferecidos nos leilões desta sexta-feira para financiar linhas de comércio externo. Como há procura no mercado por esse tipo de crédito, o valor demandado pelos bancos foi bem maior do que o ofertado inicialmente e o Banco Central fez um leilão a mais. Apesar de a operação aumentar o volume de dólares em circulação no mercado, a taxa de câmbio recuou apenas 1%, fechando a R$ 3,11. No primeiro leilão, ocorrido no final da manhã, a demanda dos bancos chegou a US$ 264,35 milhões, superando em mais de duas vezes e meia os US$ 100 milhões oferecidos pelo BC. A taxa da operação, que tem prazo de 180 dias, foi alta: 6,1% ao ano. "Como o BC chamou outro leilão e o mercado viu que havia disposição de entrar pesado com novas vendas, a taxa recuou um pouco", diz um operador de um grande banco estrangeiro. No segundo leilão, no início da tarde, a demanda continuou forte e totalizou US$ 234 milhões, mas a taxa caiu para 4,81% ao ano. O montante final da venda foi de apenas US$ 100 milhões. "Mesmo com a queda, o custo da operação ainda é considerado elevado. Essa taxa inclui um prêmio em função da incerteza quanto à retomada das linhas para o Brasil", afirma a economista Sandra Utsumi, do BES Investimento. Os bancos que obtiveram as linhas de comércio no leilão terão até quarta-feira para repassar os recursos aos exportadores. Se isso não ocorrer, a instituição terá de depositar o dinheiro no BC, sem direito a remuneração. Na próxima semana, o BC deverá realizar novos leilões. Tudo depende do resultado das negociação de Fraga e Malan com os banqueiros em Nova York. Se os bancos que operam com o País decidirem manter as linhas de crédito ao Brasil, isso reduzirá a necessidade de o BC intervir para suprir a demanda dos exportadores. O BC já anunciou que está disposto a vender até US$ 2 bilhões em linhas de comércio e que poderá elevar essa quantia. Com isso, o governo espera compensar a queda de quase 15% verificada nessa modalidade de crédito desde o início do ano e aliviar a pressão sobre a cotação do dólar. Em janeiro, segundo o diretor de Assuntos Internacionais do BC, Beny Parnes, o saldo das linhas destinadas à exportação pelos bancos estrangeiros para instituições no Brasil era de US$ 13,7 bilhões. Esse valor caiu para US$ 11,8 bilhões no dia 16 deste mês. Nesse mesmo período, as exportações e a procura por crédito cresceram.