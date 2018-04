Venda de DVDs já supera fitas VHS no País Para quem acredita que o mercado nacional de DVDs não decolou e está restrito a um número pequeno de consumidores, uma novidade: o volume de filmes em DVD comercializados no País já supera o de fitas VHS. Para cada dez videocassetes instalados, há pelo menos um DVD em funcionamento. De olho nesse mercado, grandes fabricantes de videocassete reduziram, ou até descontinuaram, a fabricação dos equipamentos, substituindo-os pelo novo sonho de consumo entre os assíduos freqüentadores das seções de eletroeletrônicos. Levantamento da Associação Brasileira de Vídeo (UBV) dá mostras do fôlego deste novo mercado. No ano passado, os brasileiros compraram 2,9 milhões de fitas em VHS, pouco menos que os similares em DVD (2,97 milhões). Para 2002, a expectativa da entidade é de que sejam vendidos 4 milhões de títulos em DVD, ante 2,6 milhões comercializados com a tecnologia VHS. Até 2005, a diferença entre os dois formatos será ainda maior, segundo projeção da UVB - 8 milhões de filmes em DVD e apenas 1 milhão em VHS. Para o presidente da Eletros, associação dos fabricantes de produtos eletroeletrônicos, Paulo Saab, em cinco anos o número de videocassetes e de aparelhos de DVD comercializados deve ser semelhante. Até lá, o mercado de equipamentos de reprodução de fitas VHS ainda será superior ao de DVDs, porém, em queda contínua. "Depois desse prazo de cinco anos, o mercado de DVDs se consolidará e será maior que o de videocassetes", prevê Saab. Um dos fatores de impulso ao mercado de DVDs é a recém-anunciada possibilidade de gravação. "À medida que os equipamentos de DVD se modernizam, vão consolidando o mercado", explica o presidente da Eletros. E a tecnologia ganha, de fato, cada vez mais aplicações. O eMac da Apple, por exemplo, já traz um DVD incorporado. Entre outubro e novembro, chega ao mercado o gravador de DVD para notebooks da Pioneer. Sem contar o lançamento de aparelhos integrados, promessa da LG Electronics para o final deste ano. Mais títulos Os fabricantes de equipamentos de DVD também estão recebendo uma mãozinha das produtoras de filmes. Entre 2001 e 2002, segundo levantamento da UBV, foram lançados 1.243 filmes em DVD, ante 771 títulos em tecnologia VHS. "Com o lançamento cada vez mais freqüente de títulos em DVD, é natural que esse mercado cresça ainda mais", afirma o presidente da UBV e diretor-geral da Columbia Tristar no Brasil, Wilson Cabral. De acordo com o executivo, o preço médio dos títulos aos lojistas ? R$ 40 em DVD e R$ 70 em VHS ? também contribui para a difusão da nova tecnologia. "Não creio que esses preços serão alterados tão cedo porque, no momento, a indústria terá de absorver qualquer aumento para não perder mercado", afirma o executivo, referindo-se ao impacto da alta do dólar no custo dos títulos. "Mas o VHS não acabou e há pelo menos 20 milhões de videocassetes no País que ainda movimentarão esse mercado", acrescenta. Até o final do ano, segundo a UBV, serão 2,2 milhões de equipamentos de DVD em uso no País, volume considerado significativo pelas entidades que representam o setor, tendo em vista que o início da comercialização dos produtos ocorreu em 1998 - naquele ano, 20 mil equipamentos de DVD foram vendidos no País. Nova metodologia A difusão dos DVDs entre consumidores está trazendo mudanças que vão além de hábitos de consumo e qualidade de imagem. Entre as fabricantes, já é comum a redução do número de videocassetes fabricados e algumas já retiraram o equipamento de seu portfólio ? caso da Philips, cujo último lote foi entregue em maio deste ano. "Não posso falar pelos fabricantes porque isso faz parte do planejamento estratégico de cada empresa", justifica o presidente da Eletros. Na Gradiente, um dos líderes no mercado de equipamentos de DVD, a direção não confirma uma eventual "aposentadoria" dos equipamentos de VHS. A redução da produção já teria sido colocada em marcha, mas a descontinuação da linha ainda não estaria acertada. Para o mercado, entretanto, o encerramento da produção de videocassetes da Gradiente é dada como certa ? a fabricante estaria seguindo os mesmos passos da Sony, que reduziu em 40% a produção de aparelhos de VHS. A Eletros, por sua vez, já retirou os videocassetes de sua relação mensal de equipamentos comercializados. Segundo Saab, a medida foi tomada após deliberação dos associados ? até então, a entidade divulgava o volume de vendas de aparelhos de TV, videocassetes e DVDs. "Decidimos que vamos divulgar somente TV e DVD, mas a mudança chegou também à linha branca", diz o presidente da Eletros. Feira de DVD O sucesso dos DVDs é tão grande que o "setor" ganhou sua primeira feira nacional, agendada para os dias 5 a 8 de setembro. Organizado pela Alcântara Machado Feiras de Negócios, a DVD Trade Show contará com a participação de distribuidoras como Columbia Tristar, Paramount, Europa Filmes, Fox Filmes, entre outras. Além da exposição de produtos, se realizarão workshops sobre hardware, títulos, distribuição e instalação. De acordo com a diretora da Alcântara Machado Duda Escobar, um dos pontos altos da feira será o 1º Fórum de Debates, que discurtirá a pirataria de DVDs. "Essa é a grande preocupação do momento. Como evitar qua a pirataria cresça", afirma. A expectativa de público nos quatro dias de evento é de 80 mil pessoas. "Estamos apostando em um público profissional", afirma Duda. "Notamos que muitos varejistas estão ampliando seu mix de produtos com DVDs", justifica. A feira estará aberta ao público nos dia 5 e 6, das 14 horas às 22 horas. Sábado (7) e domingo (8), o horário de visitação vai das 14 horas às 22 horas, no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera (SP).