Venda de eletroeletrônico no 4º trimestre supera 2005 As vendas de bens de consumo da indústria elétrica e eletrônica neste último trimestre do ano superaram as de 2005, segundo estimativa da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). Os dados da entidade mostram que, neste último trimestre, o faturamento médio das indústrias de aparelhos de telecomunicações, com destaque para celulares, cresceu 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Na área de utilidades domésticas, o aumento nominal foi de 21% na mesma base de comparação, ao passo que o incremento real do faturamento cresceu acima de 30%, considerando-se que o setor registrou deflação média de 12% ao longo de 2006. Já para bens de informática, a expansão da produção subiu 12% no último trimestre. Outubro é, tradicionalmente, o mês mais forte de produção e vendas industriais do quarto trimestre. Segundo o gerente do Departamento de Economia da Abinee, Luiz Cezar Rochel, é preciso ressalvar que a indústria brasileira só não cresceu mais por conta das importações provenientes da China. Isso porque o consumo geral cresceu 6%, e o Produto Interno Bruto (PIB), 2,7% (estimado). "Isso mostra que o consumidor está, sim, ativo. Mas o produto importado está substituindo a produção local", afirmou.