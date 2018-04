Venda de eletroeletrônicos cresce 30,73% As vendas de produtos eletroeletrônicos (imagem, som e eletroportáteis) registraram crescimento de 30,73% em março, comparadas a fevereiro, segundo levantamento da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros). "A Copa do Mundo e a proximidade do Dia das Mães estão levando o varejo a fazer novas encomendas, face à expectativa de aumento de vendas", disse o presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Eletrodomésticos, Paulo Saab. A pesquisa da Eletros revelou que a linha de imagem e som, o crescimento foi de 16,7%, enquanto na linha de portáteis as vendas aumentaram 43,73% em relação a fevereiro. O destaque da linha de imagem e som continua sendo o DVD, cujas vendas cresceram 64,45% comparadas a fevereiro. As vendas de televisores aumentaram 2,24% em março, em relação ao mês anterior. No setor de eletroportáteis, a recuperação foi acentuada em todas as linhas, com índices de crescimento que variaram de 31% até 211%. Destacaram-se as vendas de tostadores, 211,42% superiores a fevereiro; cafeteiras, com incremento de 91% em março, e batedeiras de bolo, 79,36% acima de fevereiro. O total acumulado do primeiro trimestre, mostra que o desempenho do setor eletroeletrônico ainda permaneceu 15,97% abaixo de igual período do ano passado. "Esta queda deve-se à retração verificada em janeiro", observa Saab, ao observar que naquele mês as vendas recuaram 23,44% por dois fatores: a base de comparação com janeiro de 2001 - que foi um mês atípico em termos de bons resultados - e o fato de que o varejo iniciou o ano com estoques acima do previsto. O desempenho de março, segundo o presidente da Eletros, indica que o setor eletroeletrônico deve recuperar os níveis de venda de 2000, registrando um crescimento em torno de 6%.