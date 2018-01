Venda de eletroeletrônicos cresce 8,5% no 1º trimestre

As vendas de produtos eletroeletrônicos de consumo tiveram um crescimento de 8,55% no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo levantamento da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros). O presidente da associação, Lourival Kiçula, apontou como responsáveis pela elevação a queda no preço dos produtos, a redução das taxas de juros e ampliação dos prazos de pagamento e o interesse dos consumidores em renovar os aparelhos. Ele salientou que se verifica um movimento mais forte de recuperação da demanda, favorecido pela melhora no poder aquisitivo e redução nos preços dos eletroeletrônicos. Kiçula acredita que essa tendência deve se manter ao longo deste ano. A pesquisa da Eletros mostrou ainda que as vendas de eletroportáteis cresceram 18,44% no primeiro trimestre deste ano. O desempenho mostra uma forte mudança no comportamento do mercado de portáteis, que registrou vendas apenas 2,28% maiores no ano passado e uma queda de 1,83% em 2005. As vendas de liquidificadores foram 23,51% maiores e as de aspiradores de pó, 37,04%. Na linha branca, o crescimento foi de 11,74% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, puxado pela venda de refrigeradores, que foi 24,17% maior. Outros produtos também tiveram bom desempenho: as lavadoras automáticas cresceram 8,72% em vendas, e as lava-louças, 48%. A linha de imagem e som registrou modesto crescimento de 2%, depois de bater recordes de vendas em 2006 e 2005 puxada principalmente pelas vendas de televisores. No primeiro trimestre deste ano, as vendas desta linha foram puxadas pelos rádios-gravadores, com incremento de 22,93%, e pelos aparelhos de DVD, que foram 8,53% maiores do que igual período do ano passado. Já os televisores registraram recuo de 6,2%.