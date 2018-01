Venda de eletroeletrônicos deve crescer 10% no final de ano O setor de eletroeletrônicos já se anima com o final de ano e prevê um aumento de 10% nas vendas no período. A estimativa é da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros). Em 2006 deverão ser comercializados, no total, 51 milhões de aparelhos nos três segmentos - imagem e som, linha branca e portáteis -, ante as 45 milhões de unidades vendidas no ano anterior. "Devemos ter no ano um crescimento total de 12% a 14%, e esse incremento de 10% neste último trimestre irá ajudar a compor essa média total", afirmou Paulo Saab, presidente da Eletros. Na linha de imagem e som, a Eletros estima que televisores de plasma, LCD e aparelhos de DVD estarão entre os destaques de vendas. Na linha de portáteis, torradeiras, cafeteiras, sanduicheiras e secadores de cabelo devem figurar entre os mais vendidos. No segmento linha branca, condicionadores de ar, fornos de microondas e refrigeradores são as principais apostas. O período de final de ano é tradicionalmente a época em que o setor de eletroeletrônicos se enche de expectativas à espera de um bom período de vendas. Este ano não está diferente. "O fim de ano é, sazonalmente, sempre o melhor período para o setor de eletroeletrônicos", apontou Saab. Em plano contínuo de recuperação após a crise que levou o setor a quase um recesso - no período de 1999 a 2003 - por conta da forte desvalorização do real e da crise de energia, a Eletros aponta as mudanças que reanimaram o mercado. "Por conta do aumento salarial e da oferta de crédito se tem apresentado um percentual bastante elevado de comercialização desde 2003 até este ano", declarou o presidente da Eletros. Saab destacou que, apesar de o setor de eletroeletrônicos ser dinâmico e bastante procurado pelos consumidores, a economia precisa estar bem para se ter retorno de vendas. "A economia estando bem, se tem interesse dos consumidores", salientou. "O crescimento do setor será natural à medida que as condições econômicas e trabalhistas estiverem estabilizadas ou em crescimento", acrescentou. Ainda assim, o percentual de crescimento em 2006 poderia ser ainda maior se a seleção brasileira não tivesse tido desempenho tão fraco, segundo o presidente da Eletros. "Todo ano de Copa do Mundo temos um incremento da ordem de 4% nos aparelhos de imagem e som. Mas, se a seleção tivesse sido vitoriosa, poderíamos ter um resultado bem melhor para o setor de eletroeletrônicos", disse Saab.