Venda de eletroeletrônicos se aquece com proximidade da Copa Mesmo sem muita convicção sobre o futuro da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo, o consumidor brasileiro não resistiu à tentação de investir numa televisão melhor para assistir aos jogos. Indústria e varejo comemoram o salto do mês de abril, que aqueceu o mercado de eletroeletrônicos. "As vendas estão espetaculares", garante o vice-presidente da Philips, Paulo Ferraz. "As vendas deste mês foram similares às de novembro, véspera do Natal", compara. O gerente de produto da LG Eletronics, Marcelo Granja, também só tem elogios a fazer ao período. "Nosso volume de vendas cresceu 30% neste primeiro trimestre em relação aos primeiros três meses de 2001", diz. Ele calcula que o setor como um todo já vendeu 181 mil TVs no primeiro trimestre. Um número importante, se comparado às 640 mil unidades que foram vendidas ao longo de 2001. Granja observa que os modelos preferidos têm sido os de maior valor agregado. Pelo menos um terço das encomendas dos lojistas neste primeiro trimestre foi de televisores de tela plana. "É um número muito grande, pois durante todo o ano passado o setor vendeu 160 mil unidades desse modelo", diz. No varejo, os lojistas já perceberam que o brasileiro resolveu fazer um "upgrade" do seu aparelho com a chegada da Copa. Quem tinha TV de 14 polegadas, comprou uma de 20. Quem tem de 20, migrou para um modelo de 29, e assim por diante. A rede Fast Shop, que tem 16 lojas, sendo 14 em shoppings de São Paulo, uma na rua, também na capital, e uma num centro de compras de Campinas, no interior paulista, já constatou aumento médio de 20% na compras em abril e sentiu maior saída das TVs mais caras. "O modelo de 29 polegadas é o que mais sai", comenta o gerente de negócios da Fast Shop, Rafael Eidi. O preço das televisões de 29 polegadas varia de R$ 1,5 mil a R$ 2 mil, dependendo da marca. No site de compras Submarino, um dos modelos mais procurados é a TV de 48 polegadas da LG, a chamada TV de projeção, cujo preço é bastante salgado: R$ 7.590, vendida em cinco vezes sem juros ou dez vezes com juro de 1,99% ao mês. "A venda está melhor do que esperávamos", admite o diretor do Submarino Peter Furukawa. As vendas, segundo ele, dobraram este mês em relação a março. Furukawa observa ainda que as televisões de tela plana, desde 21 a 34 polegadas, estão com ótima saída. No top de linha, a LG, já recebeu encomendas neste primeiro trimestre de algumas centenas de unidades da TV de 60 polegadas, cujo preço é para poucos: R$ 65 mil. Grandes redes do varejo, como a Casas Bahia, planejam uma grande desova de TVs este ano, em função da Copa. A expectativa da rede, que tem 305 lojas em oito Estados do País, é vender 25% unidades a mais do que no ano passado, fechando 2002 com a saída de 1 milhão de aparelhos. Migração Tradicionalmente, a indústria de TVs vende mais no segundo semestre. Em anos de Copa do Mundo, há uma migração de compras, ou seja, o consumidor antecipa a troca do aparelho para assistir com mais atenção às partidas da seleção. De acordo com o presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Eletroeletrônicos (Eletros), Paulo Saab, o balanço das vendas de março já dava sinais de que o movimento seria melhor neste semestre. Fabricantes e lojistas também verificam que a véspera do Dia das Mães é uma boa desculpa para as compras, que geram os "presentes interesseiros". As mães ganham as TVs, mas para usufruto dos filhos ou maridos fanáticos por futebol. Atraso O aquecimento da demanda só não é mais festejado pela indústria porque o setor está enfrentando problemas na alfândega de Manaus. Depois dos problemas de entrada ilegal de componentes, a Receita Federal tornou-se mais rígida com a fiscalização dos contêineres que entram no País. Resultado: a indústria reclama da morosidade da liberação de componentes para a fabricação dos eletroeletrônicos. "Já estamos com falta de alguns produtos", diz Paulo Ferraz, da Philips. "Há um descompasso entre a liberação de suprimentos, basicamente tubos de TV importados, e a nossa produção", diz ele. A Eletros está monitorando o problema e já está deve conversar com os órgãos competentes para evitar os problemas. Vídeos As vendas de videocassetes também estão melhores nesta véspera dos jogos mundiais. Semp Toshiba e LG Eletronics sentiram aumento de demanda neste período. Some-se ao efeito Copa, o fato de a Philips ter descontinuado sua produção de vídeos este ano. Segundo Paulo Ferraz, a empresa tinha 20% do mercado até o início do ano. O gerente da LG Marcelo Granja acredita que a saída da Philips favoreceu a venda de vídeos, mas é certo que os consumidores resolveram comprar um aparelho para gravar os jogos que passam de madrugada. Granja avalia que o brasileiro não vai gravar somente os jogos do Brasil, até porque, se a seleção continuar até a final, a maioria dos jogos devem acontecer às 8h30 da manhã, um horário que não espanta demais o sono. O interesse da gravação será pelos jogos de outras seleções fortes, como Argentina, França ou Inglaterra. O preço médio dos vídeos fica abaixo de R$ 400. Já a Philips não saiu desse mercado por acaso. A empresa resolveu marcar posição este ano com o seu DVD gravável, o DVD+RW. Dentro de algumas semanas, será lançado o modelo importado, que vai custar R$ 6 mil. A expectativa é que o preço caia a partir do ano que vem, quando a indústria vai produzir no País o aparelho. Mas até lá, não vão faltar os curiosos pela tecnologia, que usarão a Copa, ou a mãe como desculpa para se dar esse presente. Leia mais sobre Comércio e Serviços no AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.