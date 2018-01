Venda de embalagens de papelão ondulado deve crescer 4,6% em 2002 As vendas físicas de embalagens de papelão ondulado deverão fechar este ano com crescimento físico de 4,6% em relação ao ano passado, totalizando 1,83 milhão de toneladas. O faturamento do setor deverá atingir R$ 2,83 bilhões (sem considerar o Imposto sobre Produtos Industrializados), uma alta de 24,7% em relação a 2001. Segundo o presidente da Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO), Paulo Sérgio Peres, o bom desempenho do setor neste ano foi provocado pelo processo de substituição de importações pelas empresas e por causa do aumento de exportações de setores como avicultura, fruticultura, têxteis móveis e borrachas. Na divisão por setores, o consumo de papelão ondulado em 2002 foi distribuído em produtos alimentícios (33,7%), higiene e limpeza (8,6%), avicultura/fruticultura (8,3%), bebidas/fumos (5 5%), têxteis/vestuário (4,1%), produtos farmacêuticos/perfumaria (3,1%), linha branca de eletrodomésticos (3%), eletroeletrônicos (2,4%), chapas de papelão ondulado para cartonagens (17,4%), outros (13,9%). "A partir do segundo semestre houve uma expansão das exportações, o que melhorou nosso resultado", disse, sem identificar quais setores obtiveram melhor performance. "Isso só saberemos quando for divulgado o balanço final de exportações do ano pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior". Ao avaliar a maior expansão do faturamento em comparação às unidades físicas, Peres disse que foi registrado um reajuste de 18,5% no preço unitário do papel ondulado. "O preço unitário subiu por causa do aumento de custos, já que temos muitos insumos, como celulose, produtos químicos, petróleo e energia elétrica, cotados em dólar", afirmou. Nesse momento, segundo o presidente da ABPO, a principal preocupação do setor é com a eventual alta da inflação. "Acreditamos que o dólar vai se acomodar entre R$ 3,50 e R$ 3,60 e criar condições de se estabilizarem os preços", disse. Peres afirmou que a alta no faturamento do setor permitiu apenas que as empresas se "desafogassem" por causa da depreciação de margem de lucro enfrentada nos últimos seis anos. Se for confirmado o crescimento do PIB, em 2003, de 1,5%, conforme algumas estimativas já anunciadas pelo mercado financeiro, o executivo acredita que o setor de papelão ondulado poderá expandir-se entre 4% e 5%. "Há informações de que as exportações da indústria têxtil poderão dobrar em 2003 e poderemos ter no próximo ano uma safra recorde, na maior parte em grãos, mas também com efeitos em fruticultura. Isso tudo vai impactar no nosso segmento de embalagens", afirmou. Outra aposta do setor é o programa "Fome Zero" estabelecido pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o que, na avaliação dos empresários, poderá afetar a cadeia. "Uma grande parte da nossa safra é perdida por causa da ineficiência do transporte e utilização de embalagens não adequadas. Podemos contribuir muito com o ´Fome Zero´ ajudando a combater o desperdício", disse.