Venda de energia deverá ser corrigida pelo IGP-M Apesar da pressão da equipe econômica o governo poderá fixar o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) para corrigir os valores da energia elétrica das geradoras federais, a chamada "energia velha", que será vendida em leilões a partir de setembro. A minuta de contrato, colocada em discussão pública em julho, previa o uso do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indexador preferido pela área econômica. O IGP-M, que consta como indexador dos contratos atuais, assinados entre distribuidoras e geradoras, passou a ser rejeitado a partir de 1998 pelo Ministério da Fazenda e Banco Central por pressionar a inflação. Na avaliação dos técnicos, o IGP-M capta elevações de preços que nem sempre são refletidas no IPCA, que é o indexador utilizado no sistema de metas de inflação do Banco Central. Além disso, ele reflete com mais ênfase os próprios aumentos de energia que são incluídos no cálculo do índice, alimentando o aumento do ano seguinte. Esse seria o momento ideal para mudar a indexação desses contratos, já que os volumes de energia dos contratos serão reduzidos em um quarto a cada ano e a energia liberada será vendido em leilões. Mas parte dos técnicos acredita que é melhor manter a indexação ao IGP-M, para manter coerência com os demais contratos do setor. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), José Mário Abdo, disse que a escolha entre um dos dois índices será uma decisão de governo, que a Aneel apenas a cumprirá. O ministro de Minas e Energia, Francisco Gomide, anunciou hoje que o primeiro leilão de "energia velha" foi marcado para o dia 9 de setembro. A participação no leilão como vendedora de energia é obrigatória para as geradoras controladas pela União - Furnas, Chesf e Eletronorte - e opcional para as demais. Poderão participar da compra distribuidoras de energia, empresas comercializadoras e consumidores livres. A "energia velha" será vendida sempre em leilões, e a cada ano serão liberados 25% da energia dos contratos iniciais, com início em dezembro deste ano. O leilão poderá movimentar cerca de R$ 5 bilhões, segundo o consultor Marco Aurélio Palhares. Este é o valor que ele estima que estará envolvido nos contratos plurianuais de fornecimento de eletricidade resultantes do leilão da denominada "energia velha". O consultor Ricardo Dória, que juntamente com Palhares foi contratado pelo Ministério de Minas e Energia para auxiliar na regulamentação dos leilões, ressalva que esse valor é apenas uma estimativa. "Não existe referência de preços no mercado de energia elétrica no Brasil, pois ele está começando agora", disse. Nesse leilão, as estatais federais deverão vender entre 2 mil e 2,5 mil MW. Segundo nota distribuída pela assessoria do ministério, a opção de venda pelo Mercado Atacadista de Energia (MAE) pode não ser vantajosa em razão da volatilidade e das baixas cotações do mercado à vista. O ministério avalia que os leilões devem transformar-se em importante instrumento de atração de investimentos privados para o setor elétrico porque sinalizam o verdadeiro preço do mercado. A venda da energia será dividida em blocos mínimos de meio megawatt. Essa energia é suficiente para abastecer 3.600 casas de consumidores de baixa renda. O leilão será coordenado pelo MAE e as ofertas deverão ser feitas via internet.