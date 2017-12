Venda de genéricos é prejudicada pela falta de dados Há quem diga que as farmácias não têm lucro com genéricos e, por isso, boicotam o produto. Outros dizem que as distribuidoras têm acordos com multinacionais para impedir sua venda. E, até mesmo, que os médicos são pressionados pelos laboratórios estrangeiros para não receitá-los. A análise mais cuidadosa mostra que tanto empresas quanto consumidores padecem pela falta de informação. Quando um balconista informa ao consumidor que "não tem" determinado genérico, não se sabe se o produto não está disponível nas prateleiras ou se não existe no mercado. Muitas vezes, a mais provável é a segunda opção. Falta de informações confunde consumidores e médicos A lista dos genéricos do Ministério da Saúde tem 89 itens. Mas os consumidores não sabem que, dos 89, 43 são de uso exclusivamente hospitalar, e 46 produtos para venda nas drogarias. Além disso, a lista enumera os remédios pela quantidade de laboratórios que fabricam o genérico. Exemplo: dipirona sódica, o genérico da Novalgina, tem seis fabricantes e está seis vezes na lista publicada. Desconsiderando as repetições, sobram 26 genéricos no mercado. "Há falta de informação entre os médicos", diz a presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, Regina Parizi. Segundo ela, a entidade está elaborando uma publicação compacta da lista de genéricos já aprovados para enviar aos 75 mil associados até setembro. "Pequenas e médias farmácias querem vender, mas não sabem qual é o distribuidor que representa o laboratório do genérico na sua cidade", diz o presidente da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico (ABCfarma), Pedro Zidói. Para ele, não adianta o governo dizer qual laboratório fabrica o genérico. É necessário divulgar o nome e endereço do distribuidor. Assim, as farmácias não poderão alegar que não sabem como comprar o produto. As grandes redes garantem que não faltam genéricos no estoque, apesar das queixas dos consumidores.