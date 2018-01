Venda de genéricos está longe da meta proposta para 2003 Os medicamentos genéricos fecharam 2002 com vendas de 75 milhões de unidades, no valor de US$ 225 milhões, informou nesta sexta-feira o Grupo Pró-Genéricos ? Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos. Mesmo com o crescimento real do faturamento de 77,58% ante o resultado de 2001 (US$ 126,7 milhões), o segmento está longe de alcançar a meta proposta para 2003: representar 30% das vendas em unidades na área farmacêutica, que inclui as drogas de marca, as similares e as de venda livre (OTCs, Over The Counter). Em 2002, as vendas de genéricos representaram 7% do mercado de medicamentos em geral. O presidente do Pró-Genéricos, Jairo Yamamoto, afirma que o objetivo poderá ser alcançado dentro de três anos. Para isso, porém, o segmento precisará do apoio do governo. "O governo deve planejar formas de agregar consumidores. Há os que, por falta de renda, não conseguem comprar nem os genéricos, que custam 40% menos do que os de marca", sublinha o executivo, que também preside o laboratório Medley, de Campinas (SP). Segundo ele, o crescimento em 2002 foi real, porque não houve reajuste no preço dos medicamentos, a não ser em janeiro e no final do ano. "Nos últimos quatro meses de 2002 obtivemos estabilidade de mercado e prevemos que continuará assim ao longo de 2003", disse. A Amoxicilina, do laboratório Eurofarma, foi o genérico mais vendido, com 5,1% de participação entre os dez mais comercializados, aponta a consultoria da área IMS Health, conforme fechamento em dezembro de 2002. Em seguida aparecem o Captopril, do Medley, com 3%; Atenolol, da Biosintética, com 2,7%; e Diclofenato Potássio, da Medley, com 2,5%. Os genéricos começaram a ser comercializados no mercado brasileiro em abril de 1999. Hoje, há 730 tipos de genéricos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), dos quais 483 são comercializados na forma de 2.422 apresentações. A base desses medicamentos são 253 princípios ativos, que pertencem a 57 classes terapêuticas. O parque nacional de indústrias de medicamentos genéricos é formado por 37 empresas. Os laboratórios instalados no País são responsáveis por 90% das vendas locais de genéricos. As empresas sócias do Grupo Pró-Genéricos são Abbott/Knoll, Biosintética, Cinfa, Cristália, Ducto, EMS Sigma Farma, a Eurofarma, Falcon, Hexal, Luper, Medley, Merck, NeoQuímica, Novartis, Ranbaxy, Ratiopharm/Mepha, Sanval, Teuto e União Química.