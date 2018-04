Venda de imóveis novos cai 10,2% em janeiro nos EUA As vendas de imóveis residenciais novos nos EUA caíram 10,2% em janeiro, para 309 mil unidades, em dados sazonalmente ajustados, informou hoje o Departamento de Comércio americano. Economistas esperavam queda de 1,8%, para 325 mil unidades. Na comparação com janeiro de 2008, as vendas de imóveis novos recuaram 48,2%. O dado de dezembro foi revisado para declínio de 9,5%, ante estimativa anterior de queda de 14,7%. A última vez em que o Departamento de Comércio dos EUA registrou aumento nas vendas de imóveis residenciais novos foi em julho de 2008. O preço mediano de uma nova casa caiu 13,5% em janeiro, para US$ 201,1 mil, em comparação a janeiro de 2008. O preço médio declinou 17,6%, para US$ 234,6 mil. As informações são da Dow Jones.