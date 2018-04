Venda de imóveis novos cai 12% em São Paulo A venda de imóveis novos na capital paulista recuou 12,1% no primeiro trimestre, sobre igual período do ano passado. Foram comercializadas 3.488 unidades neste ano, ante 3.967 nos primeiros três meses de 2001. Apesar da queda, o presidente do Sindicato da Habitação do Estado (Secovi-SP), Romeu Chap Chap, mantém a expectativa de incremento de 10% a 15% das vendas, neste ano, sobre o total de 2001. Segundo ele, o resultado do primeiro trimestre já era esperado, uma vez que as vendas estão se recuperando lentamente e ainda sofrem a pressão do cenário adverso do segundo semestre de 2001. Por isso, o representante do Secovi-SP considerou o desempenho do período "normal". O menor volume de negócios refletiu-se também no recuo do Índice de Velocidade de Vendas (IVV) do período. O indicador ficou em 7,5% entre janeiro e março, ante 8,4% em igual intervalo de 2001. No mês passado, o IVV também acusou queda de 0,5 ponto porcentual em relação a fevereiro, ficando em 8,3%. Foram vendidas 1.281 unidades em março, uma queda de 5,9% sobre o mês anterior, quando foram vendidas 1.361 unidades. Em março, os apartamentos de três dormitórios foram os mais procurados, com IVV de 9,7%, à frente dos de dois, quatro e um dormitórios, cujos índices foram, respectivamente, de 9,3%, 6,7% e 2,3%. Quanto à faixa de valores, Chap Chap destacou a boa demanda por imóveis cotados entre R$ 50 mil e R$ 75 mil, compostos por unidades de dois e três dormitórios, cujo IVV atingiu 11,2%. O presidente do Secovi-SP atribuiu o desempenho aos financiamentos mantidos com recursos do FGTS, pelo programa de Crédito Associativo, que não foi suspenso pela Caixa Econômica Federal (CEF) em agosto de 2001, como outras linhas. Os imóveis entre R$ 125 mil e R$ 250 mil apresentaram IVV de 9,1%, seguidos pelos cotados entre R$ 75 mil e R$ 125 mil (8%); acima de R$ 250 mil (5%); e abaixo de R$ 50 mil (4,2%). O Sistema Financeiro da Habitação (SFH) respondeu por 61% das vendas de março, enquanto o financiamento direto com o incorporador registrou 38,8%.